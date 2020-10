Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin übersehen

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine in falscher Richtung fahrende 16-jährige Radfahrerin am Donnerstag in Gronau zugezogen. Die Ochtruperin war gegen 06.15 Uhr auf dem Radweg der Alstätter Straße aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung Hermann-Ehlers-Straße unterwegs, als eine 25-jährige Autofahrerin ihren Weg kreuzte. Die Gronauerin befuhr die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Enschede und wollte in die Alstätter Straße nach rechts abbiegen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge auf der Furt der Abbiegespur, wobei die Radfahrerin zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Verkehr auf der Abbiegespur hat grundsätzlich Vorfahrt zu achten (Verkehrszeichen 205 StVO). Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro.

