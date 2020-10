Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Transporter hält stand

Reken (ots)

Auf die Ladung eines Firmenwagens hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Groß Reken. Erfolg hatten sie indes nicht: Die Täter scheiterten bei dem Versuch, das Fahrzeug mit Gewalt zu öffnen. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Händelstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

