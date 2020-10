Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Borken (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Borken mit seinem Wagen eine Radfahrerin erfasst und dabei leicht verletzt. Dazu war es gegen 18.00 Uhr auf dem Butenwall gekommen. Der 74-Jährige war dort in Richtung Lange Stiege unterwegs, bog nach rechts auf einen Parkplatz und kollidierte dabei mit der Radfahrerin. Die 53-Jährige hatte den Radweg am Butenwall in gleicher Richtung befahren. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 350 Euro.

