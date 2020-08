Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Katze auf Landstraße überfahren

Stadecken-Elsheim (ots)

Mittwoch, 26.08.2020 19:50 - 20:48 Uhr

Am Mittwochabend wird den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Mainz 3 eine tote Katze auf der L413 gemeldet. Mittels Chiplesegerät kann die TASSO-Kenn-Nummer ausgelesen und damit die Besitzerin ausfindig gemacht werden.

Das Tier soll laut Mitteilerin durch einen schwarzen SUV auf der Landstraße überfahren worden sein. Der Vorfall sei durch zwei junge Mädchen im Alter von 14-15 Jahren beobachtet worden, die möglicherweise noch ein Handyfoto von dem weiterfahrenden SUV fertigten.

Zwecks Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche, versucht die Polizei nun die beiden genannten Mädchen ausfindig zu machen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

