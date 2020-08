Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle in Mainz

Mainz (ots)

Montag, 24.08.2020 17:00 - Dienstag, 25.08.2020 08:16 Uhr

Montag auf Dienstagnacht begeben sich unbekannte Täter über das Gelände einer Mainzer Grundschule in den rückwärtigen Bereich der dortigen Kindertagesstätte. Dort hebeln die Täter ein Holzfenster im Erdgeschoss auf und gelangen hierüber in die Räumlichkeiten der dort befindlichen Stadtteilbücherei. Die Suche nach Diebesgut in zahlreichen Schubladen und Schränken verläuft für die Beschuldigten jedoch erfolglos. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Montag, 24.08.2020 16:30 - Dienstag, 25.08.2020 07:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangen durch Aufhebeln eines Fensters in ein Büro einer Wohnanlage in Mainz-Weisenau. Hier gelingt es den Tätern Bargeld in Höhe von 400EUR, sowie den Wohnungsschlüssel eines Bewohners zu entwenden.

Wie die Täter in die Wohnanlage gelangen konnten ist noch unklar und ist derzeitiger Ermittlungsgegenstand der Polizei.

Montag, 24.08.2020 22:00 - Dienstag, 25.08.2020 06:00 Uhr

Zu einem Einbruchsversuch in ein Büro eines Pflegedienstes kam es vergangene Montagnacht in Mainz-Gonsenheim. Die Täter versuchen auch hier durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeit zu gelangen, was jedoch misslingt. Täterhinweise liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

