Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche durch Feuerwerkskörper verletzt

Mainz (ots)

Montag, 24.08.2020 16:49 Uhr

Gerade noch einmal glimpflich ausgegangen ist eine Situation, die sich am vergangenen Montagnachmittag am Mainzer Rheinufer abspielte.

Bei einem Treffen von zwei Jugendlichen in Höhe des Hilton Hotels zündet ein 14-Jähriger einen bei einem Discounter erworbenen Feuerwerkskörper an und steckt diesen in eine zuvor gefundene Glasflasche.

Durch die Detonation werden Glasscherben der Flasche zerstreut und treffen den Jugendlichen, sowie seinen 15-jährigen Begleiter, sodass beide teilweise tiefe Schnittwunden erleiden. Die Verletzungen der beiden Jugendlichen müssen anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere Personen kommen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell