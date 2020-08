Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Raub auf 62-Jährigen - Zeugen gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots)

Freitag, 21.08.2020 20:15 Uhr

Am späten Freitagabend kommt es im Mainzer Stadtteil Hechtsheim zu einem Raubüberfall auf einen 62-jährigen Mann. Dieser befährt mit seinem Elektromobil einen Bürgersteig in der Alten Mainzer Straße, als ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei Jugendliche entgegenkommen.

Einer der Beiden überquert die Straße, läuft auf den Geschädigten zu und fordert ihn in einem bedrohlichen Ton zur Herausgabe seines Portemonnaies und seines Geldes auf. Um sich zur Wehr zu setzen, steht der 62-Jährige aus seinem Elektromobil auf und drückt den Jugendlichen mithilfe seines Gehstocks von sich weg.

Der bislang unbekannte Täter schlägt daraufhin mehrfach auf den Geschädigten ein, bis ein unbeteiligter Passant dem 62-Jährigen zu Hilfe eilt. Der Beschuldigte flüchtet im Anschluss ohne Beute in Richtung Bürgermeister-Schmitt-Straße. Trotz Nacheile eines Zeugen, kann der weglaufende Jugendliche nicht mehr gestellt werden.

Der Beschuldigte wird durch die anwesenden Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 16-17 Jahre alt, ca. 175-180cm groß, heller Ziegen- und Oberlippenbart, kurze blonde Haare, graues langärmliges Oberteil.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell