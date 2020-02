PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.02.2020

Limburg (ots)

1. 16-Jähriger durch Stichverletzungen schwer verletzt, Weilmünster, Talstraße, 23.02.2020, 21.20 Uhr,

(pl)Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Sonntagabend bei einer Auseinandersetzung im Rahmen einer Faschingsveranstaltung in Weilmünster schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Geschädigte die Faschingsveranstaltung in der alten Turnhalle besucht und war dort mit anderen Besuchern in einen Streit geraten, in dessen Verlauf er leicht verletzt wurde. Der 16-Jährige ließ sich daraufhin in einem vor der Turnhalle stehenden Rettungswagen behandeln. Als er gegen 21.20 Uhr nach Abschluss der Behandlung den Rettungswagen wieder verlassen wollte, wurde er von hinten angegriffen und durch Stiche mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Eppenbacher Straße. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugenangaben zufolge soll der Täter ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Jacke mit Kapuze über den Kopf getragen haben. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Angriff mit Glasflasche - Zwei Verletzte, Limburg, Eschhofen, Am Sportzentrum, 23.02.2020, 22.40 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurden zwei 21 und 25 Jahre alte Männer im Bereich der Straße "Am Sportzentrum" in Limburg-Eschhofen mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Die beiden Geschädigten waren gegen 22.40 Uhr nach einer Fastnachtsveranstaltung auf dem Heimweg, als sie in Höhe einer Treppe, welche in Richtung der Parkplätze parallel zu den Bahngleisen führt, auf vier Personen trafen, welche in einen Streit verwickelt waren. Eine der Personen soll dann eine Glasflasche aufgenommen und mit dieser gegen den Kopf des 21-Jährigen geschlagen haben. Als der 25-Jährige daraufhin zur Hilfe eilen wollte, bekam er von hinten eine Glasflasche gegen den Kopf geworfen. Die beiden Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Angreifer sollen ca. 18- 25 Jahre alt, dunkelhäutig sowie schlank gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Einer der Täter sei etwa 1,80- 1,85 Meter groß und der andere kleiner gewesen. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

3. 18-Jähriger leistet Widerstand, Bad Camberg, Am Bahnhof, 23.02.2020, gg. 17.30 Uhr

(ho)Ein 18-jähriger Bad Camberger hat gestern am frühen Abend gegen die Feststellung seiner Personalien Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Polizei geleistet. Nach dem Verdacht einer sexuellen Belästigung wollten die Beamten den 18-Jährigen kontrollieren, der zunächst zu Fuß die Flucht ergriff. Er wurde jedoch von dem Beamten festgehalten, wogegen er sich zur Wehr setzte. Den Aussagen der Einsatzkräfte soll der junge Mann auch versucht haben, einen Beamten durch Tritte zu verletzen. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und muss sich für sein Verhalten strafrechtlich verantworten.

4. Einbruch in Postfiliale, Limburg-Offheim, 23.02.2020

(ho)Am frühen Sonntagmorgen sind Einbrecher in eine Postfiliale im Industriegebiet in Limburg eingedrungen und haben die Inhalte mehrerer Pakete mitgehen lassen. Die Täter öffneten zunächst die Umzäunung des Gebäudes und begaben sich auf das Grundstück des Betriebes. Durch einen gewaltsam geöffnete Zugang gelangten die Täter schließlich in das Gebäude und rissen mehrere Pakete auf. Was genau gestohlen wurde ist bisher noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Einbrecher stehlen Bargeld, Dornburg, Thalheim, Hellersbergweg, 17.01.2020, zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr

(ho)Mehrere Hundert Euro Bargeld sind Einbrechern am vergangenen Freitagmorgen in Thalheim in die Hände gefallen. Die Täter brachen ein Fenster in dem betroffenen Mehrfamilienhaus auf und verschafften sich so Zugang zu der betroffenen Wohnung. Dort suchten sie nach Wertsachen und fanden schließlich eine Geldkassette samt Inhalt. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

6. Aggressiver Ladendieb, Limburg, Zeppelinstraße, 22.02.2020, gg. 17.05 Uhr

(ho)Ein aggressiver Ladendieb hat am frühen Samstagabend in einem Lebensmittelgeschäft in Limburg sein Unwesen getrieben. Der Mann wurde von Angestellten des Marktes nach einem Ladendiebstahl angesprochen und reagierte daraufhin äußerst aggressiv. Nachdem er eine Mitarbeiterin beleidigt und bespuckt sowie eine weitere Frau bedroht hatte, flüchtete er. Der Mann wurde als ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit rötlichem Bart und mit einer weißen Bomberjacke bekleidet beschrieben. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

7. Gartenmauer beschädigt - Verursacher flüchtet, Bad Camberg, Nassauer Straße, 23.02.2020, gg. 18.00 Uhr

(ho)Ein unbekannter Autofahrer/in hat gestern Abend in der Nassauer Straße in Bad Camberg eine Gartenmauer erheblich beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer oder die Fahrerin prallte offenbar rückwärts gegen die Mauer wodurch ein deutlich hörbarer Aufprall entstand. Der Schaden an der Mauer beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

