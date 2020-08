Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Trickdiebstahl

Mainz-Weisenau (ots)

Mittwoch, 19.08.2020, 13:40 Uhr

Die 83-jährige Geschädigte wird durch den bislang unbekannten Täter angesprochen, in der angeblichen Absicht ein 2EUR Stück für den Parkautomaten wechseln zu lassen. Als die 83-Jährige in ihrem Geldbeutel nach Kleingeld sucht, greift der Beschuldigte in einer schnellen Bewegung nach einem 50EUR Schein und steckt diesen in seine Hosentasche. Der älteren Dame fällt die Handbewegung auf. Nach einer Ansprache ihrerseits, zieht der Beschuldigte einen 50EUR Schein aus seinem Geldbeutel und übergibt ihr diesen.

Die Geschädigte zeigt den Vorfall bei der Polizeiinspektion Mainz 1 an. Der Geldschein wird bei der Anzeigenaufnahme negativ auf Falschgeld überprüft.

Der Täter wird durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: ca. 1,65 m groß, schlanke Statur, dunkle nach hinten gelegte Haare, auffallend schick gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

