Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Mainz (ots)

Samstag, 01.08.2020 06:00 - 11.08.2020 23:59 Uhr

Während einer mehrtägigen Abwesenheit der Mieter, gelangen unbekannte Täter möglicherweise durch Klingeln in ein Mehrfamilienhaus in der Mainzer Neustadt. Hier hebeln sie im 2. OG das Fenster einer Wohnungseingangstür auf, wodurch sie anschließend in das Wohnungsinnere gelangen. In der Wohnung öffnen und durchwühlen sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwenden hieraus diversen Schmuck. Anschließend verlassen die Täter das Objekt wieder durch das Treppenhaus. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

