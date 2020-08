Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streitigkeiten in Mombach führen zu großem Polizeieinsatz

Mainz-Mombach (ots)

Freitag, 21.08.2020 22:37

Am späten Freitagabend wird der Polizeiinspektion Mainz 2 eine Schlägerei in Mainz-Mombach gemeldet, bei der eine größere Personengruppe beteiligt sein soll.

Aufgrund dieser Meldung fährt die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen an die genannte Örtlichkeit. Vor Ort stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei der großen Personengruppe lediglich um Schaulustige handelt. Bei der eigentlichen Auseinandersetzung sind lediglich zwei alkoholisierte Männer beteiligt, deren Streit in einem körperlichen Gerangel geendet ist.

Für die beiden Streitenden endet der Tag mit einem Platzverweis. Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Schaulustigen nicht behindert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell