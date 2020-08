Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vorsicht vor "Shoulder Surfing"

Nieder-Olm (ots)

Samstag, 22.08.2020 18:42 - 18:53 Uhr

Ein 83-Jähriger hebt am Samstagabend Bargeld an einem Geldautomaten in Nieder-Olm ab. Als das Geld ausgegeben wird bemerkt er einen unbekannten Mann, der sich geräuschlos sehr dicht hinter ihn stellt. Der unbekannte Mann lenkt den Geschädigten durch Fragen ab und drängt sich hierbei zum Geldautomaten vor. In einem unbemerkten Augenblick entwendet der Täter die EC-Karte und gaukelt dem 83-Jährigen in gebrochenem Deutsch und Englisch vor, dass seine Karte durch den Automaten eingezogen wurde.

Der Geschädigte entnimmt sein abgehobenes Bargeld aus dem Automaten und verlässt die Bankfiliale. Kurze Zeit darauf überprüft er seine Kontoauszüge und muss hierbei unberechtigte Abbuchungen in einer Gesamthöhe von knapp 5000EUR feststellen.

Bei der Anzeigenerstattung beschreibt er den Täter wie folgt: jugendliches Aussehen, ca. 180cm groß, sehr schlank, schwarze kurze Haare, dunkler Teint, schwarze Basecap, beiges oder graues Langarmshirt, dunkle blaugraue Jeanshose, weißer MNS.

Durch "Shoulder Surfing" stehlen die Täter vertrauliche Informationen, wie beispielsweise Passwörter, indem sie ihren Opfern buchstäblich "über die Schulter schauen". Um sich vor einem solchen Datenklau in der Öffentlichkeit zu schützen, sollte darauf geachtet werden, dass die Eingabe der PIN nicht von anderen beobachtet werden kann. Hier bietet es sich an, für genügend Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden zu sorgen und während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der freien Hand abzudecken.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell