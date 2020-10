Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollerfahrer stand unter Drogeneinfluss

Gronau (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein auf einem nicht versicherten geliehenen Motorroller war ein 22-Jähriger in Gronau unterwegs. Der Gronauer fiel dem Beamten gegen 22.00 Uhr auf, da an dem Kleinkraftrad kein Versicherungskennzeichen befestigt war. Der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel bestätigte ein Drogenvortest. Dieser schlug auf Kokain an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Seinen Führerschein musste der 22-Jährige bereits vor zwei Jahren abgeben. Auch da war er unter Drogeneinfluss gefahren. Gegen den Gronauer, wie auch gegen den Verleiher des Rollers, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Halter steht im Verdacht, seinen Pflichten nicht nachgekommen zu sein.

