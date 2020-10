Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bestohlener erkennt sein Fahrrad

Gronau (ots)

Ein am gleichen Tag in Gronau entwendetes Fahrrad konnte dem Eigentümer am Mittwoch wieder übergeben werden. Der Bestohlene sah gegen 18.00 Uhr einen 40-jährigen Gronauer, wie er mit seinem Fahrrad auf der Gronauer Straße in Richtung Epe fuhr und vor einem Verbrauchermarkt abstellte. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten gegen den Fahrraddieb ein Strafverfahren ein.

