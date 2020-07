Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit Wohnanhänger

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, 22.07., zwischen 03.30 und 05.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug mit Anhängerkupplung und angehängtem Wohnanhänger die Westrandstraße in Haßloch in nördliche Richtung. Nach Überqueren der Brücke über die Bahnlinie kurz nach der dortigen Rechtskurve löste sich der vermutlich nicht ordnungsgemäß befestigte Wohnanhänger vom Gespann, kam nach rechts von der Straße ab und im angrenzenden Acker zum Stehen. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen, am Anhänger selbst entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Folgen des Vorgangs und entfernte sich von der Unfallstelle.

Nach entsprechender Meldung stellten vor Ort ermittelnde Beamte der Polizeiinspektion Haßloch fest, dass der Anhänger im Jahre 2017 als gestohlen gemeldet wurde. Nach dem Unfall befand sich kein Kennzeichen am Anhänger.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls oder von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem im Acker stehenden Wohnanhänger gemacht haben, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell