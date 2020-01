Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Tilbeck, Nottuln, Beisenbusch/ Demo zum Neujahrsempfang mit Besuch der CDU-Vorsitzenden ohne Zwischenfälle

Coesfeld (ots)

Keine nennenswerten Vorkommnisse gab es am Samstagnachmittag (25.01.) beim Besuch der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer beim Neujahrsempfang der CDU im Kreis Coesfeld auf Stift Tilbeck. Rund 400 Ackerschlepper hatten sich überwiegend vom Beisenbusch in Nottuln aus aufgemacht, um auf politische Anliegen der Landwirte aufmerksam zu machen. Sie überreichten dem Ehrengast ein Thesenpapier. Bei der großen Zahl an Traktoren kam es begleitend zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen.

