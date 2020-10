Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Anhänger und Alufelgen entwendet

Vreden (ots)

Auf einen Anhänger und Alufelgen hatten es Diebe in Vreden abgesehen. Die Unbekannten entfernten bei einem Autohandel und Werkstattbetrieb am Konrad-Zuse-Ring Zaunelemente. Von dem Firmengelände entwendeten sie einen Anhänger offener Kasten mit Coesfelder Kennzeichen und schwarzen Alufelgen. Das Geschehen trug sich in der Zeit von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 10.00 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

