Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gerüstböcke und Bohlen gestohlen

53947 Helenthal-Felser (ots)

Als ein 66-Jähriger nach längerer Abwesenheit zu seinem Haus an der Straße "Felser" zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl von drei Gerüstböcken und mehreren Holzbohlen. Anfang Januar war er zuletzt am Tatort. Bei seinem jetzigen Aufenthalt am Dienstagvormittag bemerkte er den Diebstahl.

