Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer in landwirtschaftlicher Scheune ausgebrochen

Bild-Infos

Download

Hille (Kreis Minden-Lübbecke) (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, gerieten aus bisher ungeklärter Ursache mehrere in einer landwirtschaftlichen Scheune gelagerte Strohbündel in Brand. Das sich rasch ausbreitende Feuer durchfraß anschließend die Dachkonstruktion der ca. 30 x 12m in der Grundfläche großen Scheune. Trotzdem gelang es der Feuerwehr durch ihren schnellen Löschangriff, weitere in der Scheune befindliche landwirtschaftliche Geräte vor den Flammen zu retten. Für eine stetige Wasserversorgung der Brandstelle an der Straße "Wittloge" wurden mehrere Schlauchleitungen zur Einsatzörtlichkeit gelegt. Nach einigen Stunden war der Brand größtenteils abgelöscht. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei nach auf mindestens 50.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei in Minden nahmen noch am Nachmittag die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell