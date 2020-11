POL-PDNW: 224 km/h bei erlaubten 80 - 144 km/h zu schnell auf der B 9 unterwegs!

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Sonntag, 29.11.2020, führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt in der Zeit von 07:10 Uhr bis 14:10 Uhr auf der B 9, Gemarkung Ludwigshafen, in Fahrtrichtung Frankenthal, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Von den 2203 gemessenen Fahrzeugen waren 666 Fahrzeugführer wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (80 km/h) zu beanstanden - dies entspricht einer Beanstandungsquote von 30 %! Unverantwortlicher "Spitzenreiter" war ein Fahrzeugführer aus Frankenthal, der mit seinem BMW die zulässige Geschwindigkeit um sagen und schreibe 144 km/h überschritt! Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 217 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1200,- EUR, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Auf 172 weitere Fahrzeugführer kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 70,- EUR zu und sie müssen mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen; 14 von ihnen auch mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat. In 493 Fällen werden die beanstandeten Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld belegt werden.

