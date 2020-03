Polizei Düren

POL-DN: Warnung vor falschen Microsoft Mitarbeitern

Kreis Düren (ots)

In der letzten Zeit werden vermehrt Telefonbetrugsmaschen zur Anzeige gebracht, bei denen falsche Microsoft Mitarbeiter versuchen, an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

"Ihr PC wurde in Amerika von Terroristen genutzt! Ich bin Microsoft Mitarbeiter und möchte per Team-Viewer auf Ihren Rechner zugreifen". So oder ähnlich beginnen die Betrugstelefonate, die der Polizei in der letzten Zeit vermehrt gemeldet werden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs werden persönliche Daten abgefragt und falls die Opfer es zulassen, wird tatsächlich auf den Rechner der Angerufenen zugegriffen. Teilweise sollen die Betroffenen eine nicht geringe Summe Geld an ein Konto überweisen oder die Forderung in Form von Cash-Code-Karten zugänglich machen. Das Geld soll dann angeblich für Maßnahmen zur Ergreifung der Terroristen eingesetzt werden. Über den Zugang zum Rechner gelangen die Betrüger an sämtliche privaten Daten. Ebenfalls können Sie Schadsoftware aufspielen oder den Opfern den Zugriff zu ihren eigenen Rechner entziehen.

Die Polizei rät: Geben Sie in keinem Fall persönliche Daten von sich an nicht verifizierte Anrufer weiter. Überweisen Sie keine Geldbeträge an Ihnen unbekannte Konten, beziehungsweise Ihnen unbekannte Personen. Geben Sie keine Cash-Codes weiter! Melden Sie derartige Anrufe der Polizei, beziehungsweise erstatten Sie Anzeige.

