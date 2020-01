Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auto geknackt

Baden-Baden (ots)

Unbekannte feilten so lange an dem Türschloss eines Renaults, bis es nachgab und sie ins Fahrzeuginnere gelangten. Das Fahrzeug war am Mittwochnachmittag in der Wilhelm-Drapp-Straße auf einem Parkplatz einer Spielhalle abgestellt. Entwendet wurde lediglich ein Ordner mit Angeboten einer Firma. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

