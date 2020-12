POL-PDNW: Reifen platt gestochen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf den 30.11.20 zerstach ein noch unbekannter Täter alle vier Reifen an einem in der Straße "Zum Ordenswald" abgestellten Peugeot. Hinweise werden an die Polizei Neustadt erbeten.

