Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Anhänger mit Brennholz gestohlen

Grünstadt-Sausenheim, In den Maulgärten - 30.11.2020, 08-14 UhrGrünstadt-Sausenheim, In den Maulgärten - 30.11.2020, 08-14 Uhr (ots)

Der 57-jährige Geschädigte meldete am Nachmittag den Diebstahl seines PKW-Anhängers, den er vor seinem Anwesen In den Maulgärten abgestellt hatte. Beladen war der Hänger mit ca. 2,5 Ster Brennholz. Den Anhänger fand der Geschädigte später auf dem Parkplatz neben der Fa. Gechem in Kleinkarlbach - allerdings leer. Der Schaden dürfte bei ca. 200EUR liegen. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen an die PI Grünstadt mitzuteilen: 06359 93120.

