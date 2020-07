Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Schwarzer Opel Zafira beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (18. Juli 2020) zwischen 10:50 und 11:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Opel Zafira, der auf dem Parkplatz eines Blumencenters an der Straße Am Schleußgraben abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange des Opels. An der Anstoßstelle blieben türkis-blaue Lackreste zurück. Der Besitzer des Opels gibt zudem an, dass neben seinem Wagen ein türkisblauer Minivan stand, als er seinen Wagen abstellte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

