Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stehlen Schrott-Container - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 24. Februar 2021, 18 Uhr, und Donnerstag, 25. Februar 2021, 6.30 Uhr, einen 35 Kubikmeter großen Container voller Altmetall von einer Baustelle an der Brüsseler Straße in Bulmke-Hüllen gestohlen. Ein 56 Jahre alter Bauarbeiter bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen und alarmierte die Polizei. Der Container muss aufgrund seiner Größe mit einem LKW, der über ein so genanntes Container-Lift-System verfügt, entwendet worden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

