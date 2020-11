Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Rhumestraße, Mittwoch, 11.11.2020, 21.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Mittwochabend verstießen drei Männer gegen die aktuellen Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung, indem sie sich in einem Gebäude in der Rhumestraße gemeinsam aufhielten, obwohl sie aus unterschiedlichen Hausständen kommen. Die Männer im Alter von 47, 46 und 64 Jahren sind an unterschiedlichen Wohnanaschriften im Stadtgebiet Northeim gemeldet. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

