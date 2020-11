Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf K 519 zwischen Einbeck und Pinkler. Verursacher verliert Gegenstände vom Anhänger und flüchtet unerkannt.

EinbeckEinbeck (ots)

(Kel) Bereits am Dienstag, 10.11.20 teilte gg. 10.35h eine Verkehrsteilnmehmerin mit, dass es auf der K 510 zwischen Einbeck und Pinkler, in Höhe der Zufahrt zur dortigen Mülldeponie, zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Ein anderer Fahrzeugführer sei aus Richtung Mülldeponie gekommen und habe von seinem Anhänger Gegenstände verloren. Trotz Vollbremsung konnte die Fahrzeugführerin einen Anstoß mit den auf der Fahrbahn liegenden Gegenständen nicht verhindern. Der Verursacher habe daraufhin kurz angehalten, seine Fahrt dann aber fortgesetzt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Wagen habe es sich um einen dunklen PKW gehandelt, der u.a. Gartenabfallsäcke von seinem Anhänger verloren hat. Am PKW der Mitteilerin entstand Lackschaden. Zeugen oder auch der Verursacher setzen sich bitte mit dem Polizeikommissariat Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell