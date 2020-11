Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Wieterstraße, Dienstag, 10.11.2020, 13.30 Uhr - 15.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Pkw Renault Captur vermutlich beim Ein-oder Ausparken und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Die 19-jährige Nutzerin des Renault hatte diesen gegenüber vom Haupteingang des Gymnasium Corvinianum am rechten Fahrbahnrand geparkt und stellte den Unfallschaden bei ihrer Rückkehr fest. Der schwarze Captur wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite im Bereich Stoßstange, Kotflügel und Radkasten in einer Höhe von ca. 30-75 cm beschädigt. An den Beschädigungen konnte blauer Fremdlack gesichert werden, der augenscheinlich vom verursachenden Fahrzeug stammt. Am Renault entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter 05551-70050 zu melden.

