Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wartenden Pkw mit Anhänger übersehen und aufgefahren

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B 64, Auffahrt Bad Gandersheim Mitte, Montag, 09.11.20, 09.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 09.11.20, gegen 09.30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Gosleraner mit seinem Daimler Benz Sprinter aus Richtung Lorowerk kommend auf die Auffahrt zur B64 in Richtung Seesen. Kurz vor der Auffahrt auf die B64 übersah der 35-jährige den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 62-jährigen Seeseners, der zudem noch einen Anhänger am Pkw mitführte. In der Folge fuhr der Sprinter auf den Anhänger auf und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- EUR Personen kamen durch den Unfall nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell