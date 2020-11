Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hebersiedlung, Donnerstag, 05.11.20, 17.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 05.11.20, gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim eine illegale Müllentsorgung im Bereich des Radweges R1 zwischen Wolperode und der Hebersiedlung mitgeteilt. Eine Inaugenscheinnahme durch die Polizei Bad Gandersheim ergab, dass es sich bei dem abgelagerten Müll offensichtlich um Überreste einer Renovierung handelte. Im Zuge der Räumarbeiten konnte in dem Müll denn ein Hinweis auf den Verursacher aufgefunden werden. Gegen einen 40-jährigen Bad Gandersheimer wurde in diesem Zusammenhang ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

