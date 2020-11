Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwere räuberische Erpressung - Täter ermittelt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Northeimer Straße, Sonntag, 08.11.2020, 22.21 Uhr

KATLENBURG (köh) - Sonntagabend betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die 34-jährige Angestellte kam dieser Aufforderung nach und legte mehrere Hundert Euro Schein- und Hartgeld in einen Stoffbeutel, den der Täter mitgebracht hatte. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Northeim.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 32-jähriger Mann aus einem Herzberger Ortsteil ermittelt werden. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten. Bei Durchsuchungen am gestrigen Tage konnten das Raubgut, die Tatwaffe (Schreckschusspistole) sowie die Täterbekleidung sichergestellt werden.

In seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte die Tat umfänglich ein. Durch Entscheidung der Staatanwaltschaft Göttingen wurde der 32-Jährige nach seiner Vernehmung aufgrund nicht ausreichender Haftgründe entlassen.

