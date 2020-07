Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 51-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwer verletzt wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.20 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 4153/L 600 Höhe Bruchhausen. Der Motorradfahrer war auf der L 600 Richtung Leimen unterwegs und überholte verbotswidrig über eine Sperrfläche ein davor fahrendes Auto. Weil ein 67-jähriger Autofahrer von der untergeordneten Kreisstraße in die Einmündung eingefahren war, musste der Motorradfahrer stark abbremsen und stürzte. Im weiteren Verlauf rutschte der Fahrer gegen das Auto. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, das Motorrad wurde abgeschleppt.

