Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Fahrgast an Straßenbahn hängen geblieben, leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein älterer Mann (78 Jahre) wollte mit seiner Gehhilfe im hinteren Bereich einer Straßenbahn an der Haltestelle Neumarkt einsteigen. In diesem Moment verschloß sich die Tür und klemmte dem Mann die Gehhilfe ein. Als die Bahn anfuhr, kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht an einem Arm und seinem Bein. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich dem Revier in Mannheim-Neckarstadt (0621-33010) in Verbindung zu setzen.

