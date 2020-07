Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Randalierende Person

Polizei sucht das Opfer einer Körperverletzung

Heidelberg-Weststadt (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Vorfall in der Rohrbacher Straße im Bereich der Shell-Tankstelle, bei dem eine Frau nach Zeugenangaben von einer psychisch auffälligen und randalierenden Person ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Als eine alarmierte Polizeistreife an der Örtlichkeit erschien, war die Frau nicht mehr vor Ort. Die randalierende Person wurde in Gewahrsam genommen und schließlich in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet darum, dass sich sowohl die weibliche Person, als auch mögliche weitere Geschädigte unter der Rufnummer 06221/99-1700 melden.

