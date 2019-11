Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Vogelsbergkreis / Fulda / Hersfeld-Rotenburg (ots)

Polizei: Warnung vor neuer Betrugsmasche!

Vor einer neuartigen Betrugsmasche am Telefon warnt das Polizeipräsidium Osthessen.

"Wir müssen Wartungsarbeiten an ihrem Telefonanschluss durchführen und benötigen hierzu ihre Hilfe". Ein unscheinbarer Anruf kann schnell zu einem bösen Erwachen und dem Verlust einer hohen Bargeldsumme führen.

Vogelsbergkreis - Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem Betrugsversuch im Raum Herbstein. Eine Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Telekommunikationsanbieters, in welchem sie dazu aufgefordert wurde, den Verbindungsstecker an ihrer Telefonbox zu ziehen. Hintergrund wären nötige Wartungsarbeiten. Nach mehreren Stunden könne sie den Stecker wieder ganz problemlos einstecken und telefonieren.

Kurze Zeit später ging bei einem örtlichen Kreditinstitut ein Anruf einer unbekannten Person ein. Diese teilte der Bankmitarbeiterin mit, dass die betreffende Seniorin auf Grund einer Gehbehinderung nicht in der Lage sei eine Überweisung persönlich in der Bank zu veranlassen. Die unbekannte Person verfügte zu diesem Zeitpunkt über die Kontodaten der Seniorin. Wie sie an diese gelangte, ist bis dato unbekannt.

Da die Seniorin nicht selber in die Bank kommen könne, wurde die Bankmitarbeiterin darum gebeten, einen hohen dreistelligen Betrag an eine andere Person zu überweisen.

Die Bankmitarbeiterin wurde glückicherweise misstrauisch und versuchte die Seniorin telefonisch zu erreichen. Dies war jedoch auf Grund des gezogenen Steckers an der Telefonbox nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass die Betrüger trotz mangelnder telefonischer Zustimmung mit der Durchführung der Banküberweisung rechneten. Diese blieb aber weiter misstrauisch und führte die Überweisung nicht durch, so dass es zu keinem Schadenseintritt kam.

Ihre Polizei rät:

- Gehen Sie sensibel mit ihren persönlichen Daten um und geben Sie diese nicht an Unberechtigte heraus - Lassen Sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen - Bei Zweifeln wenden sie sich vertrauensvoll an ein Familienmitglied oder die Polizei.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden sie unter: www.auf-zack.de.

