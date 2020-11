Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ganzheitliche Kontrollen in Uslar und Bodenfelde

UslarUslar (ots)

Uslar-Bodenfelde (kl) Anlässlich des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens führt das Polizeikommissariat Uslar in dieser Woche (46. KW) intensive Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Niedersächsischen Verordnung zu Maßnhamen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und daraus resultierender kommunalen Allgemeinverfügung des Landkreis Northeim durch. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Einhaltung der AHA-Maßnahmen im öffentlich Raum an Orten, an welchen üblicherweise viele Menschen zusammen treffen wie z. B. dem Innenstadtbereich, im Bereich der Schulen sowie zentralen Bushaltestellen und von Einkaufsmärten. Im Kontext dieser Kontrollen werden dabei auch Aspekte der Verkehrssicherheitsarbeit wie z. B. Schulwegüberwachungen und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ein besonderer Focus liegt dabei auf Fahrradfahrenden im Straßenverkehr. Im öffentlichen Raum wurden bisher keine Verstöße bei der Einhaltung der AHA-Maßnahmen festgestellt. Für dieses vorbildliche Verhalten gebührt den Bürgerinnen und Bürgern unsere ausdrückliche Anerkennung. Lediglich anlässlich einer privaten Feierlichkeit am Montag in einer Wohnung wurden 5 Verstöße festgestellt, welche mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zu ahnden waren. Zudem fiel am Montag ein 40jähriger auf, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Mofa im öffentlichen Verkehrsraum führte, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einzuleiten war. Im Rahmen der Schulwegüberwachung wurden Mängel an Fahrrädern festgestellt, welche in allen Fällen mündlich verwarnt wurden. Bei der gestrigen Geschwindigkeitsmessung auf dem Goseplack (B 241) in der 50 km/h Zone wurden 31 gebührenpflichtige Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 85 km/h. Zudem fielen heute zwei Kraftfahrzeugführer auf, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten und gebührenpflichtig zu verwarnen waren. Die Kontrollen dauern bis zum Wochenende an.

