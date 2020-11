Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Montag, 02. November 2020, in der Zeit von 08:35 Uhr und 09:05 Uhr, den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Opel einer 79-Jährigen.

Der Pkw wurde in der Lange Straße, nahe der Einmündung zur Haasenstaße abgestellt.

Der unbekannte Verursacher beschädigte den linken Außenspiegel des Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

