Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 22-Jährige bei Unfall leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Eine junge Frau erlitt bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, dem 01. November 2020, gegen 17:15, leichte Verletzungen. Demnach befuhr eine 69-Jährige Frau aus Delmenhorst die Dwostraße in Fahrtrichtung Nordstraße und beabsichtigte mit ihrem Daimler nach links auf die Stedinger Straße abzubiegen. Hierbei überschätzte diese den Abstand zu der entgegenkommenden 22-Jährigen und ihrem VW Polo, welche sich geradeaus auf der Nordstraße in Richtung Dwostraße befand. Durch den Zusammenstoß entstanden leichte Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Die junge Delmenhorsterin wurde leicht verletzt.

