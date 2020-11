Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fichtenstraße in Delmenhorst ist es in der Zeit von Samstag, dem 31. Oktober 2020, gegen 17:00 Uhr, bis Sonntag, dem 01. November 2020, gegen 19:30 Uhr, gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam in das Wohngebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden u.a. elektronische Spielgeräte entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell