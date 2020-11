Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte brechen in Lieferdienst ein +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Sonntag, dem 01. November 2020, in das Gebäude eines Lieferdienstes an der Nutzhorner Straße in Delmenhorst ein. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeit.

Diebesgut konnte erlangt werden.

Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell