Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl aus Pkw in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntag, 01. November 2020, zwischen 13:00 Uhr 15:00 Uhr, zwei Seitenscheiben eines in der Straße Landwehr am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Skoda ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere.

Der Pkw wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Gegenstände wurden nicht entwedet.

Die Schadenshöhe wurde bislang auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell