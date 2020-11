Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw prallt gegen Hauswand in Lemwerder

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 45-Jähriger verlor am Sonntag, 01. November 2020, auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw-Opel und beschädigte dabei mehrere Büsche, einen Zaun und prallte schließlich gegen eine Hauswand in der Straße Breite Fahr, wo er zum Stehen kam.

Der 45-jährige Berner befuhr gegen 22:10 Uhr die Stedinger Straße in Richtung Delmenhorst, als er an der Einmündung zur Breite Fahr beabsichtigte, nach rechts in diese einzubiegen. Beim Einbiegevorgang verlor er die Kontrolle über seinen Pkw.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Mann blieb unverletzt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

