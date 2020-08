Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl einer Geldbörse mit anschließenden Verwertungstaten

Meisenheim (ots)

Nachdem der Polizei am Freitagmorgen eine aufgefundene Geldbörse gemeldet wurde kam im Rahmen der Ermittlungen heraus, dass diese zuvor vermutlich in einem Einkaufsmarkt entwendet worden war. Nachdem die 80 Jahre alte Geschädigte ihren Geldbeutel samt den darin befindlichen Gegenständen wiederbekommen hatte, wurde im Nachgang jedoch bekannt, dass zwischen dem Diebstahl und der Wiedererlangung des Geldbeutels mehrere Bargeldabhebungen bei einem Meisenheimer Kreditinstitut getätigt wurden. Hierbei entstanden der Dame und ihrem Sohn ein Schaden von insgesamt 5.350 Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder den anschließenden Verwertungstaten mach kann, möge sich unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion in Lauterecken wenden.

