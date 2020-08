Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus einer Pferdekoppel

Lauterecken (ots)

Vom Gelände einer Pferdekoppel wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Gegenstände entwendet. Die Koppel befindet sich neben einem Feldwirtschaftsweg zwischen Lauterecken und Wiesweiler in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lauterecker Hundeplatz. Gestohlen wurden ein Weidezaungerät, eine Batterie und eine Solartafel, was einen Schaden von etwa 500 Euro verursachte. Da bislang nichts über den oder die Täter bekannt ist, bittet die Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Telefon-Nummer 06382 9110 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



|pilek-DL

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell