Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Diebstähle; Einbruch in EFH; Trunkenheitsfahrten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Hatten: Versuchter Einbruch in Holzschuppen

In der Zeit von Donnerstag, 29.10.2020,18:00 Uhr bis Samstag , 31.10.2020,11:20 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, auf dem Dorfplatz in Hatterwüsting den Holzschuppen des Heimatvereins aufzubrechen. Ein Eindringen gelingt nicht. Zudem wird der Bereich des Dorfplatzes mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter 04407-716350 entgegen.

Hude: Diebstahl einer Geldkassette aus Milchtankstelle

Am Freitag, 30.10.2020, gegen 22:00 Uhr wurde in Hude-Wüsting an der Straße Neuenweger Reihe eine festgeschraubte Geldkassette aus einer Milchtankstelle entwendet. Da diese Kassen üblicherweise regelmäßig geleert werden, befand sich auch nur eine geringe Summe Bargeld in der Kasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hude unter 04408-809030 entgegen.

Wardenburg: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 19.10.2020 bis zum 31.10.2020 wurde während der Abwesenheit der Hausbewohner in ein Einfamilienhaus in der Achternmeerer Straße in Wardenburg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang zum Objekt. Angaben zum möglichen Diebesgut könne derzeit noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter 04407-716350 entgegen.

Wildeshausen: Verstoß Pflichtversicherung

Am Samstag, 31.10.2020, 11:45 Uhr, wurde in Wildeshausen auf der Delmenhorster Straße ein 57-jähriger Litauer mit einem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser keinen erforderlichen Versicherungsschutz vorweisen kann. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Ganderkesee: Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad

Am Samstag, 31.10.2020, 18:45 Uhr, wurde in Bookholzberg auf der Straße "Zur Rampe" durch die Bundespolizei ein 57-jähriger Fahrer eines Rollers aus der Gemeinde Ganderkesee festgestellt, der offensichtlich unter dem deutlichen Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille. Es wurden eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dötlingen: Verkehrsunfall / Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 31.10.2020, 16:29 Uhr, kommt es in Dötlingen an der Bundesstraße zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein 41-jähriger Fahrer eines Renault ist in/gegen die Hauswand eines ehemaligen Restaurants gefahren. Die genauen Umstände sind noch unklar. Bei der Aufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mit 1,07 Promille unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

