Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zusatz zur Vermisstensuche nach dem 12 Jährigen

Lermathe/Hohenlimburg (ots)

Der eingesetzte Mantrailerhund konnte die Spur bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße nachverfolgen. Von hier gehen die Buliniien 534 und 538 in Richtung Boele und Obernahmer. Da sich hier die Spur verliert, fragt die Polizei: Wer hat am heutigen Morgen, kurz nach 10 Uhr, einen "schwarz" gekleideten Jungen an der dortigen Haltestelle gesehen. Hinweise an die Polizei unter der Nortufnummer 110 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell