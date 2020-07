Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Urteilsverkündung am Amtsgericht Iserlohn nach illegalem Autorennen

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Was war passiert: Am 19.04.2019, gegen 00:40h, ereignete sich auf der Mendener Straße in Iserlohn in Fahrtrichtung stadtauswärts ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem ein zum damaligen Zeitpunkt 28 jähriger Hemeraner leicht verletzt wurde und Sachschaden in hoher 5-stelliger Summe entstand.

Als Unfallursache für den Verkehrsunfall konnte aufgrund objektiver und subjektiver Tatsachen eine deutliche und signifikante Geschwindigkeitsüberschreitung des Unfallverursachers mit seinem orangefarbenem Ford Focus GT innerhalb geschlossener Ortschaft, im Zusammenhang mit einem Abbiegevorgang eines 34 jährigen Iserlohners mit seinem gelben Skoda Superb angenommen werden. Durch die Wucht des Aufpralls in Höhe der Pütterstraße wurde der Verursacher noch gegen weitere, am Fahrbahnrand geparkte Pkw, geschleudert. Im Anschluss schleuderte er wieder auf die Fahrbahn und kam dort, nachdem der komplette Motorblock seines Pkws aus dem Pkw herausgerissen wurde, zum Stehen.

Sowohl an dem Ford Focus als auch an dem Skoda entstand Totalschaden. Am Ford wurden bei dem Verkehrsunfall einzelne Räder abgerissen.

Die Beweisführung erfolgte unter anderem durch die technische Auswertung des Motorsteuer-, Airbagsteuer sowie ABS-Steuergerätes. Zudem verharrte die Tachonadel des PKW vermutlich durch Abriss der Aggregate bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h und 4000 U/min.

Am Amtsgericht Iserlohn wurde folgendes Urteil gesprochen: - 120 Tagessätze im geringen Eurobereich - Entzug der Fahrerlaubnis um weitere 10 Monate - Neuerwerb der Fahrerlaubnis - Regressansprüche - Übernahme der Gerichtskosten

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell