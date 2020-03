Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei rät - lassen sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurück

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am 20.03.2020 befand sich die Geschädigte im Zeitraum von 10:30 - 16:30 Uhr in dem Kleingartenverein "Zur Werre" in ihrer Gartenparzelle. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter Wertgegenstände aus der Handtasche der Geschädigten, welche sich im genannten Zeitraum im Kofferraum ihres Fahrzeugs befand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 - 963-2222 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, beim Verlassen des Fahrzeugs keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

