Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwarzer Porsche nach Unfallflucht gesucht

Bocholt (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte eine 19-jährige Autofahrerin aus Bocholt ihren schwarzen VW Polo gegen 07.50 Uhr auf dem Parkstreifen an der Herzogstraße ab und begab sich in Richtung Schule. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall und sah, wie der Unfallverursacher in einem schwarzen Porsche (SUV) von der Unfallstelle davonfuhr. Der Außenspiegel ihres Fahrzeugs war zerstört worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

